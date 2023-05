"Deste-me uma patada, idiota". Colombatto nega ofensa racista a Pepe

Santi Colombatto, médio do Famalicão, garante que não fez qualquer comentário racista com Pepe e esclarece o que disse em direção ao capitão do FC Porto, que acusou o argentino de lhe ter chamado de "mono".

Num comunicado, o internacional olímpico pela Argentina, esclareceu o sucedido.

"Um futebolista que admiro e considero uma referência me acusou falsamente de lhe ter chamado 'mono'. Quero pensar que foi um engano, que não ouviu corretamente o que eu disse, ainda que tenha muitas dúvidas disto ao analisar o comportamente que se seguiu. As minhas palavras foram: "deste-me uma patada, idiota", esclarece.

Colombatto diz que "as imagens vão corroborar". O médio garante que tentou esclarecer a situação com Pepe, que não quis conversar com o jogador do Famalicão.

"Digo mais, disse-o num tom amigável, dentro do contexto de um jogo de futebol e em linha com o que significa o Pepe para mim. Tanto é que procurei o pepe nos balneários para esclarecer a situação, mas ele não quis sequer ouvir-me", disse.

O médio garante que "jamais teve uma atitude racista na sua carreira e não permito esse tipo de ofensas ao meu lado. Não posso permitir que o meu filho ouça da boca de ninguém que o seu pai é racista".

"Há poucas coisas piores do que sentir-me defraudado. Não troco a minha honra por um troféu. Pepe, a dor que criaste à minha família é indescritível mas todas as pessoas podem errar. A minha mão estará sempre estendida para esclarecer o que aconteceu. Espero que reconheças o erro para voltares ao lugar que te corresponde como lenda do futebol", termina.