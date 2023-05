BSAD bate Leixões e sai da zona de descida da II Liga

A BSAD deixou a zona de despromoção da II Liga, esta sexta-feira, ao vencer em casa do Leixões, por 2-0.

John Kelechi, aos 69 minutos, e João Lima, ao quinto minuto de descontos, marcaram os golos da equipa visitante.

Com esta vitória, a BSAD chega aos 30 pontos e sai da zona de despromoção. Com isso, empurra o Nacional, que tem os mesmos pontos, para o posto de "play-off" e o Trofense, com 27, para os lugares de descida direta, embora tenha mais um jogo disputado que os dois adversários.

O Leixões também não se livra do perigo. Os matosinhenses somam 36 pontos, mas também têm mais um jogo realizado que as restantes equipas que lutam pela manutenção.