Artur Jorge: "A maior responsabilidade é do Benfica"

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, assume que o Benfica tem "mais responsabilidade" para o duelo entre as duas equipas, que pode ser decisivo nas contas do título para ambas.

"Se quisermos colocar responsabilidade, a maior é da parte do Benfica, que investiu e apostou para a sua classificação atual. Vamos procurar ser um Braga forte e determinado", disse, em conferência de imprensa.

Ainda assim, o técnico espera que a equipa possa manter o nível competitivo que tem apresentado nos últimos jogos para lutar pela vitória: "Foi esse nosso lado que nos trouxe até onde estamos hoje".

"Espero ter essa competitividade amanhã e espero que possamos ter a determinação, ambição e coragem para ir em busca de um bom jogo e de uma vitória", atira.

O Braga só lutou pelo título até ao final da época por uma vez na sua história, em 2010, com Domingos Paciência. Uma vitória na Luz deixa os minhotos vivos na luta por um inédito título de campeão. Ainda assim, Artur Jorge não acredita que seja um dos jogos mais importantes da história do clube.

"Não quero considerar este jogo mais importante do que os outros. A caminhada não se faz só de um jogo, conseguimos ter a capacidade de chegar aos objetivos, mas não destaco este jogo em termos de época, e também não em termos de história, que é bem mais rica e não se pode resumir a um só jogo", atira.

Os minhotos chegam ao jogo com o Benfica em grande forma, ao contrário das águias, que vivem momento de turbulência desde a última pausa para seleções. Ainda assim, Artur Jorge recusa o rótulo de equipa em melhor forma na Liga.

"Temos trabalhado para fazer uma ponta final de grande nível, mas não me importa muito fazer a avaliação dos rivais. Sabemos o caminho que temos para fazer", termina.

Artur Jorge não confirma ainda a disponibilidade de Al Musrati, que foi substituído ao intervalo do jogo com o Portimonense por problemas físicos.

O Benfica-Sporting de Braga arranca às 20h30 deste sábado, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.