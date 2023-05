Árbitro diz que "não conseguiu perceber" o que Colombatto disse a Pepe

O árbitro do FC Porto-Famalicão, segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, diz, segundo "O Jogo", que não entendeu a palavra que Colombatto dirigiu a Pepe, que se queixa de um insulto racista.

O jornal diz ter tido acesso ao relatório sobre o incidente de Manuel Mota, que assume que ouviu o jogador do Famalicão dirigir-se ao do FC Porto, no entanto, não percebeu qual foi a expressão utilizada.

"Aos 87 minutos o jogador nº 3 (Pepe) do clube A dirigiu-se ao árbitro dizendo que o nº 97 (Colombatto) do clube B lhe chamou macaco e que eu ouvi. Ao que respondi macaco não chamou, embora tenha ouvido uma palavra que não consegui perceber", cita "O Jogo".

Pepe acusa Colombatto de lhe ter chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco". O médio do Famalicão garante que não dirigiu ao defesa do FC Porto qualquer insulto racista e esclarece que disse apenas "deste-me uma patada, idiota".

Pepe apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública por insulto racista. O internacional português afirmou no final do jogo que iria falar com os responsáveis do Porto para apresentar queixa, que foi formalizada ainda na noite de quinta-feira.

Em declarações à Renascença, o especialista em direito desportivo Sampaio e Nora afirmou que, para dar corpo à queixa, Manuel Mota teria de confirmar uma das versões.

"Há uma coisa que fragiliza a situação, que é o caso de o árbitro não ter sancionado e no seu relatório venha a dizer que não ouviu. Vai ser muito importante o árbitro dizer se ouviu ou não, e o que ouviu. Vai ser decisivo na questão", disse.

O caso



Pepe acusou o argentino Santi Colombatto, do Famalicão, de lhe ter chamado "macaco" e criticou a "falta de coragem" do árbitro da partida das meias-finais da Taça de Portugal, Manuel Mota.

"É triste isto acontecer entre atletas deste nível. Infelizmente, o árbitro não teve coragem, porque é mesmo isso, falta de coragem, porque ele ouviu. Ele [Colombatto] chamou-me de 'mono' . Todos sabem o que é. É macaco em espanhol. Não saí de campo por respeito às que estavam a ver o jogo e ao Famalicão", disse o defesa portista, na "flash-interview" da RTP, logo a seguir à partida da segunda mão, que os portistas venceram por 3-2, após prolongamento.

Pouco depois dos 87 minutos, Pepe exaltou-se com Colombatto, que estava no chão, à espera de assistência médica, e com o árbitro Manuel Mota, sendo que o jogo esteve interrompido durante cerca de três minutos, enquanto o central se queixava de ter sido alvo de insultos racistas por parte do adversário. O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, chegou mesmo a admoestado com o cartão amarelo nesse período.

Em conferência de imprensa, após jogo, o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, desmentiu a versão de Pepe e afirmou que quem acusar Colombatto de ter preferido qualquer insulto racista "é mentiroso". Sérgio Conceição, também em conferência de imprensa, defendeu a versão de Pepe.