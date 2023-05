O Académico Viseu anunciou a contratação, em definitivo, do avançado André Clóvis ao Estoril.

“A Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD vem por este meio informar que exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo celebrado com a Estoril Praia SAD, por referência ao jogador André Clóvis”, lê-se no comunicado.

Clóvis é o melhor marcador da II Liga, com 25 golos.