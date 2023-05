Tozé Marreco continua no Tondela na próxima época

O Tondela anunciou a renovação de contrato com o treinador Tozé Marreco, que renova até ao final da época 2023/24.

O técnico de 35 anos conseguiu assegurar a manutenção do Tondela numa época de dificuldade acrescida, sem possibilidade de fazer contratações após a descida de divisão devido a um castigo da FIFA.

Com quatro jornadas por disputar, o Tondela está no 10.º lugar, com 12 pontos de vantagem para o Trofense, em lugar de "play-off" de despromoção. Com a manutenção matematicamente assegurada, direção e treinador acertam a renovação de contrato.

É a quarta época de Tozé Marreco como treinador, depois de uma passagem pelos sub-17 da Académica e duas temporadas no Oliveira do Hospital.