João Pedro Sousa: "Vamos fazer o possível e o impossível para estar na final"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, promete o "possível e impossível" para tentar vencer no Estádio do Dragão e chegar à final da Taça de Portugal.

"Estamos motivados, naturalmente ansiosos. É um jogo importante, percebemos as dificuldades que vamos encontrar. Estamos prontos para este desafio. Será difícil, mas vamos tentar ultrapassar. É um orgulho estar na meia-final de uma prova tão importante. Vamos fazer o possível e o impossível para disputar a final", disse, em conferência de imprensa.

Depois da derrota por 2-1 em casa na primeira mão, a tarefa complicou-se para a segunda mão. João Pedro Sousa promete apresentar a equipa "com algumas diferenças em relação à primeira mão" para tentar evitar uma entrada forte do Porto.

"Sentimo-nos preparados para disputar o acesso à final. Ninguém nos vai tirar esta vontade, a alegria de disputar este jogo. Vamos para o jogo com alegria, aconteça o que acontecer, os jogadores estão de parabéns pela belíssima Taça de Portugal que fizeram", atira.

Na última jornada do campeonato, João Pedro Sousa fez várias poupanças frente ao Sporting, em Alvalade, a pensar na semana congestionada com três jogos.

"Depois do Porto temos um jogo muito importante em Chaves. Usar em Alvalade 11 jogadores que eventualmente poderiam ser os mesmos com o Porto e depois em Chaves seria extremamente complicado", explica.

Europa pela Taça seria mais especial

O Famalicão está no sétimo lugar da I Liga, a dois pontos de um lugar de qualificação europeia, ocupado pelo Vitória de Guimarães.

Os minhotos podem chegar às provas europeias caso vençam a Taça, ou terminem pelo menos no sexto lugar do campeonato. João Pedro Sousa diz que não seria um fracasso falhar as provas europeias e assume que seria mais especial conseguir o feito ao vencer a Taça de Portugal.

"Não seria [um fracasso falhar as provas europeias] e não estou a defender-me. Há uns meses, estávamos na lista de equipas apontadas à descida nas casas de apostas. Agora podemos disputar uma dessas vagas, mas importa o clube estabilizar e estas posições tornarem-se padrão no clube. Vamos tentar ganhar os jogos, mas a Taça é uma competição tão bonita. Chegar à final seria o jogo da nossa época e confesso que seria ainda mais especial do que pela via do campeonato", explica.