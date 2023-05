Vitória de Guimarães fica com Zé Carlos em definitivo

O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira, que avançou para a aquisição em definitivo de Zé Carlos.

O médio português, de 21 anos, estava emprestado pelo Varzim até ao final da época. O Vitória avançou para a compra de 50% do passe, a troco de 400 mil euros, pagos em três tranches: a primeira, de 200 mil euros, já paga, e as outras duas, de 100 mil, até julho e até dezembro.

O Vitória poderá, ainda, exercer a opção de compra de mais 25% do passe por 400 mil euros, valor que também pode ser faseado. Esta cláusula, não obrigatória, é válida até janeiro de 2024.

Zé Carlos, que completou as etapas finais da formação no Famalicão e no Varzim, leva duas assistências em 15 jogos, esta época.



O internacional português de sub-21 assinou contrato com o Vitória até junho de 2027 e ficou com cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.