"Objetivo da União de Leiria é chegar o mais rapidamente possível à I Liga"

O presidente da SAD da União de Leiria assume, em entrevista à Renascença, que o objetivo é chegar à I Liga na época 2024/25.

Ao fim de 11 anos, Leiria volta a ter futebol profissional. A subida da União à II Liga foi selada, em casa, com uma vitória perante o Sporting de Braga B, por 1-0. Em entrevista a Bola Branca, Armando Marques delineia o objetivo: subir ao principal escalão, "se possível, já para a próxima época, aproveitando a dinâmica do clube".

"Com toda a honestidade e de uma forma fria e racional, o que queremos para a União de Leiria é levá-la ao patamar mais alto do futebol português. E é algo em que nós vamos trabalhar, para que seja um feito concretizado o mais rapidamente possível. Porque para além de merecer estar na I Liga, Leiria está preparada para esses patamares. Já lá esteve, é um clube histórico, e vamos fazer tudo para que seja uma realidade", assume.



União quer ser campeã

Com a subida garantida, há outro objetivo para alcançar esta temporada. O presidente da SAD do clube da cidade do Liz quer fechar o ciclo nos futebol não profissional em beleza.

"O objetivo da subida está concretizado, agora estamos preparados para novas conquistas. A época ainda não terminou, ainda temos um segundo objetivo para concretizar, que é disputar o título nacional da Liga 3 e trazê-lo para Leiria, porque isso seria o corolário de uma época. De certeza que todos os unionistas vão estar connosco no dia 21, para conseguirmos o título", deseja.

A União de Leiria está na final da Liga 3, onde espera pelo vencedor da Série 2 da fase de apuramento de campeão. O jogo que decidirá o campeão da terceira divisão está marcado para o dia 21 de maio.