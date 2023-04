Surpresa. Famalicão bate Benfica e está na final da Taça de Portugal feminina

Surpresa na Taça de Portugal. O Famalicão apurou-se para a final, este domingo, ao derrotar o Benfica, por 2-1, após prolongamento.

Depois do empate, a três golos, na primeira mão, as minhotas fizeram valer o fator casa. Os golos foram todos guardados para o prolongamento: após nulo no tempo regulamentar, Sisi fez o 1-0 aos 96 minutos.

Três minutos depois, Telma Pereira ampliou. O Benfica ainda reduziu, em cima do intervalo do prolongamento, por intermédio de Marta Cintra. Contudo, as campeãs nacionais já não conseguiram dar a volta.

O Famalicão está, assim, na final da Taça de Portugal, pela segunda época consecutiva. A equipa minhota tentará ser mais feliz do que na temporada passada, em que perdeu o troféu para o Sporting, por 2-1.

A final da Taça de Portugal oporá o Famalicão ao Sporting de Braga, que eliminou o Racing Power. Está marcada para 27 de maio, no Jamor.