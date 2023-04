Rui Costa acertou no penálti e na expulsão, mas leva nota 2. "Deixou-se enganar"

Rui Costa acertou nos lances capitais do FC Porto 1-0 Boavista, da jornada 30 da I Liga, no entanto, leva Nota 2 do videoárbitro Bola Branca.

Na opinião de Paulo Pereira, o árbitro da partida "esteve bem nas decisões essenciais, mas no desenrolar do jogo não esteve feliz e permitiu que os jogadores estivessem por cima".

"O pontapé de penálti é inequívoco. Mangas distraiu-se e fez falta. Boa decisão. Marcano também foi bem expulso", salienta.

Rui Costa também acertou ao mostrar amarelo a Taremi, por simulação de penálti, aos 42 minutos: "Simulação clara de Taremi, que tenta com a perna ir buscar a perna do defesa. É uma simulação dos livros."

Muitas faltas mal assinaladas

Contudo, na primeira e na segunda parte, Rui Costa deixou-se levar pela fitas dos jogadores, que "não facilitaram de todo a atuação" do árbitro, e cometeu várias falhas.

"Aos três minutos, quando Otávio sofreu um vento que se lhe deu de Salvador Agra, porque não há contacto entre os dois, Otávio ficou uns 45 segundos no chão e depois pôs-se de pé para protestar. Aos 18 minutos, Seba Pérez também sentiu um vento de Taremi, que estava muito longe. Rui Costa permitiu-se assinalar uma falta que não existiu. Aos 34 minutos, Otávio sacou um amarelo a Makouta. Absoluta injustiça, foi uma simulação e Rui Costa deixou-se enganar", explica.

Aos 45 minutos, Pepê escorregou após lance com Cannon e Rui Costa assinalou falta, mas o VAR Bola Branca garante que o jogador do Boavista "não fez qualquer infração". Perdeu-se uma jogada de perigo.

Após o intervalo, mais faltas mais assinaladas: "Aos 50 minutos, só Otávio e Rui Costa viram a falta de Makouta. Aos 54 minutos, a mesma situação de Pepê com Bruno."

O especialista apela a que os jogadores de FC Porto e Boavista "reflitam se estas atitudes fazem bem ao futebol português".



Paulo Pereira garante, ainda, que o árbitro fez bem ao dar apenas um minuto de compensação na primeira parte e que os quatro minutos de descontos no final do jogos também foram "absolutamente corretos".