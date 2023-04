Petit ficou "satisfeito com os jogadores, triste com o resultado"

Petit ficou satisfeito com a exibição do Boavista frente ao FC Porto, apesar de lamentar não ter conseguido empatar o dérbi no Dragão.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador das panteras destaca que a sua equipa foi "muito competitiva". Já na primeira parte, teve poucas oportunidades, mas "taticamente esteve muito bem".

"Na segunda parte continuámos, entrámos muito bem e, num lance de bola parada, o Porto ganhou uma grande penalidade. Reagimos e, depois, temos a expulsão do Marcano. Aí, tomámos conta do jogo, arriscámos. Criámos duas, três situações para fazer golo e sair com outro resultado. Não conseguimos, mas estou satisfeito com o comportamento dos meus jogadores, que lutaram. Muitos deles nunca viveram um ambiente destes. Satisfeito com os jogadores, triste com o resultado", assinala.

Uma surpresa e ambição para o que falta

Petit admite que o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, o surpreendeu ao alinhar com Pepê e Otávio nas alas, em vez de meter Galeno à esquerda. Ainda assim, o Boavista soube adaptar-se às mudanças:

"Fomo-nos ajustando ao que o Porto fazia a nível ofensivo. Depois, na segunda parte, arriscámos. Nem sempre é fácil jogar contra dez. Em casa de um candidato ao título, dominámos e lutámos pelo resultado."

O Boavista tem 37 pontos, no entanto, continua vivo na luta por um lugar de acesso às competições europeias. Petit quer "sempre mais":

"Temos vindo a crescer de jogo para jogo, dia para dia. Perdemos muitos jogadores no verão, tivemos de construir um plantel novo. Foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Agora, temos quatro jogos. Queremos alcançar mais e olhar sempre para cima. Trabalhamos com ambição."