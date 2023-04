João Pedro Sousa. “Jogámos contra uma equipa muito forte”

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, elogia a sua equipa, apesar da derrota em Alvalade.

“Fizemos um bom trabalho, a primeira parte foi muito boa, essencialmente porque não conseguimos que o Sporting dominasse o jogo. Queríamos levar a bola para zonas desconfortáveis para o Sporting e permitimos poucas oportunidades junto da nossa área”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico acrescenta: “Infelizmente sofremos o primeiro golo, um lance que podia ter sido evitado, podíamos ter decidido melhor, mas até ao intervalo o jogo foi repartido”.

“Na segunda parte não controlámos tão bem, houve mais espaço, mais oportunidades perto da nossa baliza. Vínhamos aqui para disputar o jogo e levar, pelo menos, um ponto, mas também jogámos contra uma equipa muito forte”, reconhece.

João Pedro Sousa aproveitou para explicar o onze apresentado em Alvalade, a poucos dias da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

“Houve mudanças, mas não só a pensar na Taça. Temos um plantel, não me canso de o dizer, que trabalha muito, todas as semanas, e há jogadores com poucos minutos. Foi uma gestão, ok, mas sabia que ia trazer coisas positivas: mais frescura e soluções diferentes”.

Sousa garante que o Famalicão não vai desistir de tentar chegar à final do Jamor, apesar de ter perdido na primeira mão, no Dragão.

A equipa “não vai desistir” e “tem noção da importância do jogo” da próxima quinta-feira.

Este domingo, o Famalicão perdeu 2-1 em Alvalade.