Daniel Sousa. “Esforço dos jogadores não foi recompensado”

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, sai triste, após a derrota contra o Benfica, porque considera que “o esforço dos jogadores não foi recompensado”.

“Defrontámos um Benfica muito forte, mas conseguimos aguentar até à altura do golo. No cômputo geral, estou triste pelo resultado. Os jogadores do Benfica que entraram deram alguma intensidade e nós não conseguimos responder a isso. Demorámos um pouco a responder”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico gilista explicou a titularidade de Pedro Tiba: “Quis dar um bocadinho de consistência, perdemos algumas coisas, ganhámos outras. Ganhámos consistência no meio-campo e conseguimos o que queríamos até certa altura”.

A equipa de Barcelos está numa série de jogos sem vencer, mas o treinador desvaloriza.

“Não estou preocupado com os resultados, estou preocupado porque queria outro resultado e não era o empate, era ganhar. Fizemos um esforço grande para sair daqui com outro resultado”, referiu Daniel Sousa.

O Gil Vicente perdeu 2-0 contra o Benfica.