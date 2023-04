O Sp. Braga goleou o Portimonense, por 4-1, em partida da jornada 30 da I Liga e mantém acesa a esperança no título.

Pelos arsenalistas marcaram Abel Ruiz, Iuri Medeiros, Niakaté e Ricardo Horta, este já na segunda parte.

Pelos algarvios ainda descontou Rui Gomes, em cima do intervalo.

Com este triunfo, os guerreiros do Minho sobem à condição ao segundo lugar do campeonato, ultrapassando os dragões e estando a três pontos do Benfica.

