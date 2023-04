Reviravolta deixa Estrela da Amadora mais perto da I Liga

Uma reviravolta no marcador dá a vitória ao Estrela da Amadora na visita à Oliveirense e deixa a equipa mais perto do regresso à I Liga.

A equipa de Oliveira de Azeméis adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos num lance caricato que terminou com golo de cabeça de Duarte Duarte.

A reviravolta da equipa de Sérgio Vieira chegou na segunda parte: Mansur igualou aos 48 minutos e Ronald marcou o golo da reviravolta, aos 55, numa bela jogada coletiva que a Oliveirense ficou a pedir fora de jogo.

Com este resultado, o Estrela da Amadora consolida o segundo lugar da II Liga, com 59 pontos, mais cinco do que o Farense, que joga este sábado em casa do Feirense, e mais 10 do que o Académico de Viseu, que visita o Trofense no domingo.

O Estrela não joga na I Liga desde 2008/09. Restam quatro jornadas por disputar.