Morreu Manuel João, ex-presidente do Portimonense

Faleceu, esta quinta-feira, o antigo presidente do Portimonense, Manuel João, aos 82 anos.

Manuel João liderou os alvinegros entre 1978 e 1994.

Durante a sua presidência, o Portimonense chegou às competições europeias, na então Taça UEFA de 84/85, depois de um 5º lugar no campeonato.

O clube deixou uma mensagem de condolências: “O presidente Fernando Rocha, toda a estrutura e família do Portimonense Sporting Clube, lamenta a partida de um grande líder e figura emblemática. Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso estimado presidente Manuel João, que tanto dedicou ao nosso Portimonense ao longo de anos”.

Em comunicado, o Portimonense acrescentou: “Ao longo do seu percurso, deixou uma marca indelével na história, tendo sido um incansável defensor dos nossos valores e da nossa identidade. A sua dedicação e o seu empenho foram fundamentais para a evolução do clube, ajudando-o a tornar-se numa das referências do desporto nacional”.

O clube destaca ainda que “a sua liderança carismática e o seu espírito empreendedor foram uma inspiração para todos os que trabalharam com ele e para todos os que partilham a paixão pelo Portimonense Sporting Clube” e que o seu legado, “feito de conquistas, desafios superados e trabalho árduo, será sempre lembrado como uma fonte de inspiração e motivação para as gerações futuras”.

Ainda não há conhecimento da data, hora e local das cerimónias fúnebres.

