Moreno: "Tenho quase a certeza que vou continuar até final da época"

Moreno tem "quase a certeza" que fica no comando técnico do Vitória de Guimarães até ao fim da época.

Os minhotos não ganharam nos últimos seis jogos, nos quais só amealharam um ponto no empate frente ao Paços de Ferreira. Os maus resultados atiraram o Vitória para fora dos lugares de qualificação europeia, ultrapassados por Arouca e Famalicão.

Em conferência de imprensa, Moreno explica que só sairá do clube se a direção quiser: "Depende da administração, que me tem dado todo o apoio. Continuo até quando a administração entender. Sabia que este percurso iria ser difícil e tenho quase a certeza que vou continuar até final da época".

O técnico, antiga referência do clube como jogador, garante que continuará "com a mesma motivação do primeiro dia".

"Depois disso faz sentido vamos conversar e perceber o que é melhor para o Vitória, porque a prioridade é o clube", termina.

Depois da derrota com o Sporting, na última segunda-feira, Moreno deixou grandes críticas aos jogadores e lamentou a atitude de "alguns meninos mimados".

"Não sei o tempo que vou estar aqui, mas não vou permitir o comportamento que alguns dos nossos atletas na segunda parte. O comportamento de alguns meninos. Não permito e não sei trabalhar com meninos mimados. Não gostei. Comigo até ao fim vai quer quer e quem tem responsabilidade. Já chega", disse.