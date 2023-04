Luís Freire passa a adjunto do Rio Ave até ao fim da época

Luís Freire vai passar a estar inscrito como treinador-adjunto do Rio Ave nas últimas jornadas do campeonato.

O clube de Vila do Conde explica que há uma diferença nos regulamentos da Liga com os da UEFA e que, por isso, Luís Freire terá de deixar de estar inscrito como treinador principal de forma oficial, ainda que vá continuar a desempenhar essas funções de qualquer maneira.

Segundo a nota oficial, uma alteração nos regulamentos da Liga permitiu que em "equipas que fossem promovidas, caso os seus treinadores se mantivessem a treinar a equipa promovida, seria suficiente que os mesmos tivessem na época desportiva subsequente à da promoção, a habilitação UEFA-Advanced (Grau III)".

No entanto, "constatou-se que a UEFA não alterou os seus regulamentos, de forma a contemplar a exceção aprovada em Portugal".

Dessa maneira, e uma vez que a Federação arranca apenas o curso para o último nível a 8 de maio, os clubes "não poderão continuar a ter os seus treinadores principais, nas condições previstas em Portugal, a exercerem funções como tal, razão pela qual, nos restantes jogos da Primeira Liga portuguesa, Luís Freire não poderá ser indicado, pelo Rio Ave, enquanto treinador principal".

O Rio Ave garante que a situação "em nada belisca os objetivos, o trabalho, a imagem do Rio Ave e do futebol português" e apenas se tratar de "garantir pressupostos regulamentares".

Luís Freire, de 37 anos, está na 2.ª época no Rio Ave, depois de ter subido de divisão ao ser campeão da II Liga. Já tinha passado antes pelo primeiro escalão, ao serviço do Nacional.

O Rio Ave está no 12.º lugar da tabela, com 35 pontos somados, já com permanência assegurada na I Liga e a sete pontos de um lugar de qualificação europeia.