Gil Vicente pronto para manter invencibilidade frente ao Benfica

O treinador do Gil Vicente deixa antever um dia de muito trabalho para o Benfica, este sábado, em jogo da jornada 30 do campeonato. Daniel Sousa ainda não perdeu em Barcelos, desde que sucedeu a Ivo Vieira, em novembro, e o objetivo passa por manter o registo até ao fecho da época.

Esse é um peso positivo para a sua equipa, a contrabalançar com a série de seis jornadas consecutivas sem vitórias, que tem impacto no ânimo dos jogadores.

Ainda assim, "o registo de jogo é muito semelhante" àquele que o Gil apresentou quando teve uma boa série de jogos sem perder, e em que inclusivamente ganhou no Dragão. Desse modo, o plano consiste em manter as ideias, esperando que o desfecho seja outro.

"O registo que temos tidos nos jogos, a nível de exibições, é bastante semelhante ao registo que tínhamos quando estávamos numa boa fase. O que muda são os resultados. Somos uma equipa com personalidade e isso não mudou dessa série. Temos estado a falhar na eficácia. Quando as coisas não saem há um bloqueio, mas não é o nosso caso. As coisas estão a surgir com fluidez e a finalização acabará por acontecer. Vamos tentar fazer o máximo das nossas capacidades para impor o nosso jogo", diz, em conferência de imprensa.

Jogadores mais concentrados

Frente ao Benfica, e nos jogos desta dimensão, Daniel Sousa sabe que os jogadores entram mais imunes ao erro. Algo que também pode potenciar o desempenho do Gil Vicente.

"Os jogadores estão preparados, o que muda é que o mediatismo à volta deste jogo faz com que tenham uma maior dimensão. A diferença é que se em outros jogos pode haver dois ou três momentos de desconcentração coletiva, neste jogos não acontecem com tanta regularidade, porque a atenção está a um alto nível", sustenta.

O Gil Vicente, que esta época já venceu no Dragão e empatou em casa com o Sporting, recebe o Benfica, que entra na jornada 30 com o objetivo de, pelo menos, manter a diferença de quatro pontos para o FC Porto. Se vencer em Barcelos, o Benfica alarga a vantagem para sete pontos, ficando o Porto com direito de resposta no dia seguinte, diante do Boavista.

Para o Gil um triunfo seria o carimbo final na garantia de permanência na I Liga. A equipa tem 31 pontos, mais nove do que o Marítimo, que está em posição de "play-off". Kritciuk e Alipour, lesionado, não entram nos planos de Daniel Sousa para o encontro com o líder do campeonato.

O Gil Vicente-Benfica, a contar para a jornada 30 da I Liga, é este sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.