Artur Jorge tem a certeza que Braga vai quebrar recorde de pontos esta época

Sem falar na luta pelo título, Artur Jorge tem a certeza que a equipa vai bater o recorde de pontos da história do Sporting de Braga esta temporada.

O registo pertence ao plantel da época 2017/18, com Abel Ferreira no comando técnico, quando somaram 75 pontos. Com cinco jornadas e 15 pontos por disputar, Artur Jorge acredita no recorde da equipa que soma, atualmente, 68 pontos.

"Vamos bater esse registo, seguramente. Digo com toda a convicção. Queremos que seja uma época de referência na história do Braga. Estamos num bom caminho, mas como equilíbrio e tranquilidade para pensar em cada jogo individualmente", disse, em conferência de imprensa.

O Braga joga primeiro do que os rivais FC Porto e Benfica nesta jornada. Artur Jorge reagiu com um riso quando questionado sobre ser o "primeiro dos três candidatos" a entrar em campo e garante que gostaria de chegar ao fim do dia em segundo, à condição.

"Para nós, vantagem é podermos jogar e fazer o nosso trabalho. Temos oportunidade de passar para o segundo à condição, é sempre importante. Independentemente de jogarmos primeiro, vamos procurar vencer o nosso jogo para podermos passar para o o segundo lugar", atira.

Artur Jorge classifica as últimas cinco jornadas como "finais": "Vamos procurar vencer a primeira, sabendo que do outro lado está um Portimonense que vem de dois resultados positivos. Temos de ser fortes desde o primeiro minuto".

Quatro em risco para a Luz

Matheus Magalhães, Al Musrati, André Horta e Alvaro Djaló estão em risco para o próximo jogo do campeonato, frente ao Benfica, que pode ser decisivo na luta pelo título. Artur Jorge não pensa para já nesse jogo.

"Não me preocupa nada, quero é que tenham um bom desempenho amanhã. Não estamos preocupados a pensar num jogo posterior, o foco está no de amanhã. É nesse sentido que vamos pensar e conto com esses quatro jogadores", diz.