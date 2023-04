Arouca perde passados oito jogos. Carrasco foi o Rio Ave

O Rio Ave recebeu e venceu o Arouca, por 1-0, no arranque da 30.ª jornada da I Liga.

Num jogo equilibrado, a equipa de Vila do Conde esteve perto de abrir o marcador em cima do intervalo, mas de Arruabarrena defendeu um penálti de Hernâni, aos 45 minutos. Foi o quarto penálti defendido esta época pelo guarda-redes uruguaio e o terceiro em jogos consecutivos.

O Rio Ave acabou mesmo por abrir o marcador aos 69 minutos, com um remate de Paulo Vítor à entrada da área.

Antes do final da partida, Pantalon foi expulso com vermelho direto por confrontar Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca.

Com este resultado, o Rio Ave volta às vitórias quatro jogos depois e sobe ao 10.º lugar da tabela, à condição, superando o Chaves e Boavista.

O Arouca voltou a perder, um resultado que não acontecia desde fevereiro, quando perdeu na visita a Braga. Desde então, foram oito jogos seguidos sem derrotas, com cinco vitórias e três empates.

Independentemente do que aconteça no resto da jornada, o Arouca vai continuar em lugar de apuramento europeu, no 5.º posto, com os mesmos 48 pontos. Famalicão, Vitória de Guimarães, Vizela e Casa Pia podem encurtar distâncias.