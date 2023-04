Proença pede "tranquilidade" para a reta final do campeonato

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, espera que o campeonato termine com "serenidade e tranquilidade" e que se permita que as manchetes sejam feitas com os jogadores e não com polémicas.

Em entrevista à Renascença, a partir do Brasil, Proença salienta que "é importante dar tranquilidade às últimas jornadas" do campeonato, face às críticas às arbitragens que têm surgido de vários lados.

"Desejo que se mantenha esta competitividade. Tudo está ainda por decidir e confirmar, nas duas ligas profissionais. Faço um apelo à tranquilidade e à serenidade dos ânimos. Que deixem os verdadeiros artistas, que são os jogadores, desempenhar o seu papel. Que consigamos fazer com tranquilidade uma Liga que já nos tem habituado a este nível de competitividade até à última jornada", afirma.

Reconhecimento internacional



Pedro Proença falou a Bola Branca desde o Brasil, onde deu uma palestra no Sports Summit 2023, em São Paulo, sobre o modelo de negócio do futebol profissional, alicerçado na criação de talento.



O presidente da Liga Portugal destaca o facto de ter estado presente juntamente com representantes da La Liga, da Bundesliga e da Serie A, "um sinal de reconhecimento" pelo trabalho feito pelo organismo.

"É também o reconhecimento do projeto de internacionalização que temos vindo a fazer paulatinamente desde 2015 e do trabalho feito em Portugal, com expoente máximo nas seleções", salienta.



Proença explica que também fez parte da "partilha de conhecimento e experiência" o processo de centralização dos direitos audiovisuais.