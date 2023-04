Presidente da AF Braga quer final da Taça 100% minhota

O presidente da Associação de Futebol (AF) de Braga sonha com uma final da Taça de Portugal 100% minhota e um Sporting de Braga campeão.

A AF Braga tem vários dos seus filiados em posição de destaque nos campeonatos profissionais. Quatro equipas nos oito primeiros lugares da I Liga - Braga, Famalicão, Vitória e Vizela - e o comandante da II Liga - Moreirense. Além disso, tem um finalista da Taça garantido - Braga - e outro na luta por um bilhete para o Jamor - Famalicão.

"A cereja no topo do bolo seria, realmente, uma final Braga-Famalicão", reconhece Manuel Machado, em entrevista a Bola Branca.

Para isso, os famalicenses terão de ultrapassar o campeão nacional e detentor da Taça, o FC Porto. O presidente da AF Braga assume que "num só jogo podia ser mais fácil, dada a diferença entre os dois clubes". No entanto, sublinha que "não é impossível" o Famalicão chegar à final:

"O Famalicão tem uma boa equipa, com jogadores de qualidade, e vem de três vitórias consecutivas. No futebol tudo é possível e acredito que não será fácil para o FC Porto passar. Irei, com certeza, fazer votos para que, no dia 4 de junho, estejam no Jamor duas equipas da AF Braga."

Ter duas equipas do Minho no Jamor seria "realmente inesquecível quer para os clubes, quer para os concelhos, quer para as suas gentes e para as comunidades e também, muito importante, para a AF Braga".

Famalicão e FC Porto disputam, esta quarta-feira, às 20h30, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Jogo com relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Crença num Braga campeão nacional

Manuel Machado acredita numa final da Taça minhota e num troféu de campeão nacional com fitas vermelhas e brancas, as cores do Braga.

Nestas declarações à Renascença, o presidente da AF Braga destaca a "prova regular" que a equipa de Artur Jorge está a fazer. Para Manuel Machado, os guerreiros têm um plantel "mais homogéneo" que os outros dois candidatos ao título, o líder Benfica e o campeão FC Porto.

O Braga está em terceiro, a seis pontos do Benfica e a dois do Porto, a cinco jornadas do fim. Na jornada 30, visita a Luz, mas antes, no próximo sábado, até poderá contar com uma ajuda de um vizinho do Minho, o Gil Vicente, que recebe os encarnados a contar para a ronda 29.

"Não vai ser fácil para o Benfica. O Gil tem bons jogadores, joga um futebol positivo. É um jogo de grau de dificuldade elevado também para o Benfica, que se não pontuar em Barcelos irá jogar com o Braga, na Luz, numa posição muito complicada", assinala Manuel Machado.

Por isso, o dirigente acredita que, se o Benfica tropeçar entretanto e o Braga vencer na Luz, o atual terceiro classificado "tem todas as condições para discutir com o FC Porto o título de campeão nacional".

"Provocaçõezinhas", orgulho e gratidão

Benfica e Porto têm andado distraídos um com o outro, em troca de galhardetes, o que "ajuda o Braga", por um lado. Por outro, Manuel Machado lamenta que não haja "uma semana sem provocaçõezinhas":

"Não ajuda nada a imagem do futebol português. Não é por aí que devemos seguir. Cada um tem de olhar por si próprio. Não vale tudo."

Em suma, e independentemente do desfecho da Taça e do campeonato, o presidente da Associação de Futebol de Braga sente-se "orgulhoso e privilegiado" por ver o trajeto "extraordinário" dos clubes filiados.

"Merece-nos uma palavra de gratidão e agradecimento a esses clubes, que nos prestigiam e orgulham desta maneira", enaltece.