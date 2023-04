Nota 3 para Gustavo Correia. “Imaturidade em jogo de pressão”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Gustavo Correia, árbitro do Famalicão – FC Porto, partida das meias-finais da Taça de Portugal.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Gustavo Correia demonstrou alguma “imaturidade num jogo de pressão”. Foi uma “arbitragem suficiente”.

Na primeira parte, Colombatto derrubou Otávio e Pepe derrubou Cádiz. Em ambos os casos, não mostrou amarelo.

Aos 12 minutos, Otávio rematou contra a mão de Moura, mas foi “boa decisão” ao nada assinalar.

Aos 30 minutos, o amarelo a Grujic é “justo”.

Aos 36 minutos, Penetra está em jogo, por quatro centímetros, no golo do Famalicão.

Aos 43 minutos, Colombatto cortou passe de Otávio e “deveria ter visto amarelo”. Já Otávio “não pode ter aquela reação” e, por isso, viu amarelo justo.

Na segunda parte, houve protestos de Uribe aos 76 minutos.

O VAR esteve bem ao avisar o árbitro para reverter a expulsão ao defesa Otávio Ataíde.

Perto do final, Ricceli atinge Eustáquio e o árbitro dá falta a favor do Famalicão. Erro do árbitro.

Nota 3 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Famalicão, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.