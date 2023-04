João Pedro Sousa: "Preferimos pensar que o jogo mais importante da época vai ser final da Taça"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, quer acreditar na passagem à final da Taça de Portugal e que esse será o jogo mais importante da época. Mas para chegar ao Jamor, é preciso eliminar o FC Porto, atual detentor, numa eliminatória a duas mãos.

"Preferimos pensar que o jogo mais importante da época vai ser final da Taça de Portugal. De outra forma nem estaríamos a disputar a meia-final. Jogadores foram sempre sérios a abordar eliminatórias anteriores, mesmo com equipas de escalões inferiores. Sempre com o objetivo de ir o mais longe possível. E ir mais longe é ir à final, há mais um degrau para subir", disse, em conferência de imprensa.

A estratégia dos minhotos passará por tentar "controlar desde início para assumir o jogo".

"Claro que há muitas vezes não conseguimos. Neste jogo vai ser complicado porque temos pela frente um adversário extremamente poderoso. Como objetivo e estratégia uma das coisas que vamos tentar fazer é colocar desconforto no FC Porto. Queremos um FC Porto desconfortável no jogo, em vários momentos do jogo e até, se possível, na eliminatória", atira.

O Famalicão vive um momento de grande forma, com cinco vitórias nos últimos seis jogos disputados, resultados que colocam a equipa na luta pela qualificação europeia.

Do outro lado está o FC Porto, que encurtou distâncias no campeonato e sonha com o título. João Pedro Sousa "infelizmente vê um Porto muito forte".

"Como tem sido a época toda. O contexto atual da Liga transporta-se para o nosso lado. Estamos numa fase importante para nós na Liga. Com o nível de experiência que têm, com as fases finais que já disputaram. Eles estão a atravessar um bom momento. Independentemente dos resultados, não me recordo de um mau momento do FC Porto", termina.