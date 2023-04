"Praticamente resolvido". Resta "seriedade" ao Nacional para encarar o Braga

O treinador do Nacional da Madeira garante que a sua equipa vai encarar a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol com "seriedade", apesar de a eliminatória estar "praticamente resolvida", devido à vitória do Sporting de Braga (5-0), no Funchal.

"Será um jogo que vamos querer jogar com seriedade e disputar, porque é um jogo para fazer e, nesse sentido, vamos tentar incutir aquilo que são as ideias da equipa e tentar confrontar com uma equipa que, de alguma forma, temos de ter a noção de que se vencer o Benfica está na luta pelo título da I Liga", afirma Filipe Cândido, na antevisão ao encontro da Taça de Portugal.

O treinador do conjunto insular, da II Liga, admite que o resultado da primeira mão coloca o Nacional com uma missão "extremamente difícil, de fazer com que a eliminatória volte a ter interesse".

"Queremos dignificar o clube que representamos e temos de o fazer até ao último minuto, para que as pessoas sintam orgulho, independentemente daquilo que aconteça no fim. Será um Nacional que se vai apresentar dessa forma neste jogo, independentemente da valia do adversário ou da eliminatória estar praticamente resolvida", frisa o treinador, de 42 anos.

Sobre o adversário, Filipe Cândido afirma que "este ano se encontra fortíssimo" e, apesar de esperar um encontro difícil, garante que o conjunto nacionalista "vai querer impor as suas ideias, sendo forte fundamentalmente no momento defensivo e tentar sempre que possível espreitar o ataque para de alguma forma fazer golos".