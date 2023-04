Nota 4 para Luís Godinho. "Tentou contribuir para o espetáculo"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 à arbitragem de Luís Godinho no Vitória de Guimarães-Sporting. Para o especialista de arbitragem, o juiz "teve alguns pequenos erros, mas notou-se que tentou deixar o jogo fluir, mais na primeira parte do que na segunda. Tentou contribuir para o espetáculo".

Godinho não errou em qualquer lance capital da partida, com o VAR a anular dois golos por fora de jogo.

Aos 45 minutos, André Silva viu o golo anulado por sete centímetros: "As imagens davam ideia que o fora de jogo era ainda mais evidente, parecia que estava deslocado. É difícil analisar o 'frame' do passe, só chegaremos à exatidão quando se montar o sistema usado no último Mundial, que é automático e as bolas terão 'chips".

Aos 66 minutos, Nélson da Luz fica a pedir penálti por mão na bola de Coates, "que não existiu. É uma boa decisão".

"Aos 86 minutos, Coates tem golo anulado por 24 centímetros. VAR a funcionar mais uma vez. Para terminar, aos 91 minutos, Coates e Villanueva caem na área, mas percebe-se que é Villanueva que puxa a camisola desde o início do jogo", termina.