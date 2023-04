Moreno critica jogadores. "Não permito e não sei trabalhar com meninos mimados"

Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, não poupou nas críticas à postura da equipa na segunda parte frente ao Sporting.

Em conferência de imprensa, o técnico lamentou a atitude de "meninos mimados" de alguns jogadores.

"Não sei o tempo que vou estar aqui, mas não vou permitir o comportamento que alguns dos nossos atletas na segunda parte. O comportamento de alguns meninos. Não permito e não sei trabalhar com meninos mimados. Não gostei. Comigo até ao fim vai quer quer e quem tem responsabilidade. Já chega. Não aceitom comportamentos que não se adequam com ser profissional do Vitória. Não vou permitir", disse.

O técnico diz que "podia agarrar-se à frustração do golo anulado", mas prefere focar-se na má atitude dos atletas.

"A minha desilusão é com este comportamento que não foi de todos, mas de alguns atletas. Não me agradou esse comportamento. Não sei o tempo que ainda vou estar aqui, irei com aqueles que sabem o que é vestir esta camisola. E esta é a minha desilusão, não é por ter perdido", termina.