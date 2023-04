Gustavo Correia apita o Famalicão-FC Porto

O Conselho de Arbitragem nomeou Gustavo Correia para apitar o Famalicão-FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O árbitro de 31 anos apita o FC Porto pela terceira vez esta época. Este nos triunfos caseiros frente ao Famalicão (4-1) e Estoril Praia (3-2), para o campeonato, e na visita ao Académico de Viseu, para os quartos de final da Taça.

É também a quarta partida do Famalicão esta época. Para além da derrota no dragão, esteve na goleada, por 4-0, frente ao Boavista e num empate com o Tondela para a Taça da Liga.

No Municipal de Famalicão, Gustavo Correia será assistido por Tiago Costa e Inácio Pereira, enquanto que Bruno Costa é o quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, Hugo Miguel será o VAR, assistido nessa função por Pedro Felisberto.