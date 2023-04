Artur Jorge assume rotação na Taça a pensar no campeonato

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, admite rodar muito a equipa na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Nacional, depois de uma vitória por 5-0 na primeira mão na Madeira.

Em conferência de imprensa, o técnico assume a rotação a pensar no jogo de sábado com o Portimonense.

"Se vamos apostar em jogadores que jogam menos é porque acreditamos naquilo que eles nos podem acrescentar, nunca em função do resultado porque seria um erro se assim o fizemos. Vamos ter, naturalmente, alterações que podem ser significativas tendo em conta aquilo que perspetivamos esta semana com três jogos de grande importância para nós. Já decidi o onze, mas os jogadores ainda não sabem", diz.

O resultado "confortável da primeira mão" permite abordar a segunda mão de outra forma, principalmente num mês congestionado de partidas.

"Quando planificamos o mês de abril, sabíamos que íamos ter sete jogos pela frente , dois da Taça, e onde era importantíssimo o compromisso de todos os atletas. Tem sido um mês 100% vitorioso e espero que seja assim até ao fim, tudo isto se deve também ao compromisso que os jogadores assumiram. Face ao elevado número de jogos, todo o plantel vai ser utilizado, sem dúvida", explica.

O Braga venceu o Casa Pia na última jornada precisamente no Jamor, palco da final. O jogo deixou boas sensações para a provável final: "Depois do jogo apeteceu-me dizer: 'até breve e espero sair com a mesma satisfação".

"Estive no Jamor como adepto já por duas vezes, já estive como atleta e quero muito estar como treinador. O crescimento faz com que possamos ter equipas capazes de lutar mais vezes pelos títulos, lutar mais vezes pelas decisões", explica.

O Benfica está apenas a seis pontos de distância na frente do campeonato. Ainda assim, Artur Jorge não assume o sonho do título e remete-se apenas ao jogo da Taça: "Hoje vou reduzir-me ao jogo da Taça, neste momento, e até para que não possa eu perder o foco da importância do jogo de amanhã, teremos oportunidade de falar do campeonato. Naturalmente que em relação ao campeonato, estou muito satisfeito com que os meus jogadores têm feito", termina.

O Sporting de Braga-Nacional da segunda mão está marcado para esta terça-feira, às 19h30.