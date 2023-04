César Peixoto. “O Sérgio Conceição que se preocupe com a sua equipa”

O treinador do P. Ferreira, César Peixoto, deixou um aviso a Sérgio Conceição, após o 0-2 entre as duas equipas.

“Não me agrada ouvir o que o treinador da outra equipa disse. O Paços de Ferreira é sempre agressivo, tenta sempre vencer e não só com o FC Porto. O Sérgio Conceição que se preocupe com a sua equipa e deixe a minha comigo”, referiu.

O técnico dos castores comentou, à Sporttv, ainda a partida contra os dragões lembrando que “até à expulsão tivemos as melhores oportunidades e estávamos muito bem organizados”.

“O FC Porto teve mais bola, porque é um grande e está confiante. Mesmo assim, nós poderíamos ter feito golo na primeira parte, onde Pepe cortou o lance. Na segunda parte fizemos algumas alterações e tivemos uma oportunidade de Guedes, mas o Pepe recuperou. Sofremos um penálti que caiu do céu. A partir daí o FC Porto ficou mais confiante, mas nós tentamos puxar a equipa para a frente”, referiu.

A finalizar, Peixoto reconhece que “o FC Porto ainda teve mais três ou quatro oportunidades, geriu bem e foi um justo vencedor”.

Os dragões venceram 2-0 e estão agora a apenas um ponto do Benfica.