Tribunal confirma um jogo à porta fechada para o Boavista

O Boavista foi punido com um jogo à porta fechada. A decisão foi confirmada esta sexta-feira pelo Supremo Tribunal Administrativo. A decisão foi conhecida esta sexta-feira.

Em causa estão irregularidades relacionadas com o sistema de videovigilância do estádio do Bessa, verificadas em duas partidas da época passada.

Sem hipótese de novo recurso, o Boavista foi também condenado a pagar uma multa de 2.040 euros.

Nesta altura, ainda não é conhecido em que jornada as "Panteras" vão jogar à porta fechada.

O Boavista recebe o Rio Ave, no sábado, a contar para a 29.ª jornada da I Liga.