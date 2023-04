Petit quer aproveitar "bom momento" para ultrapassar o Rio Ave

O treinador do Boavista, Petit, espera "um jogo difícil" frente ao Rio Ave, da 29.ª jornada da I liga de futebol, mas o objetivo passa por "rentabilizar o bom momento" e "conquistar os três pontos".

"Estamos num bom momento e queremos dar continuidade, valorizando os nossos jogadores e o espetáculo", diz Petit, que recorda o amargo de boca no empate 1-1 com o Vizela, na última jornada, numa desatenção que "custou dois pontos".

"Temos que pegar em tudo o que fizemos de bem com o Vizela, em que demonstrámos qualidade, personalidade e fizemos um jogo bem conseguido, e trabalhar sobre isso. Pena termos sofrido o golo. Mas isso já faz parte do passado", adianta.

Petit quer "dar uma boa resposta" e "conseguir os três pontos frente ao Rio Ave", numa missão para a qual conta com "o apoio incondicional dos adeptos" axadrezados, e poder assim também vingar a derrota por 1-0 na primeira volta, em Vila do Conde.

O treinador espera um resultado diferente do da primeira volta, que considerou enganador, dado que "o Boavista dispôs de várias oportunidades", algumas das quais "na cara do golo", e recorda a máxima de que, no futebol, "quem não mata sofre".