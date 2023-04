Liga marca horários até à penúltima jornada

A Liga publicou os horários dos jogos das jornadas 31, 32 e 33 da I Liga, esta sexta-feira. A última ronda será agendada apenas após a realização da 33.ª jornada, porque as equipas que estiverem envolvidas na luta por um mesmo objetivo têm de jogar à mesma hora.

Nas jornadas 31 e 32, o Benfica jogará antes do FC Porto, que continua em competição na Taça de Portugal e, nas próximas semanas, tem dois jogos para realizar frente ao Famalicão, para as meias-finais da competição.

Nota para o Benfica-Braga, da jornada 31. Realiza-se no sábado, 6 de maio às 20h30, numa ronda em que o Porto só joga segunda-feira em Arouca.

O clássico Sporting-Benfica, da penúltima ronda, é a 21 de maio, às 20h30. O FC Porto, com o Famalicão, e o Braga, com o Boavista, jogam no dia anterior.

Confira o calendário completo jornadas 31, 32 e 33:



31.ª jornada

Sexta-feira, 5 de maio

Casa Pia AC – Portimonense, 20h15 – Sport TV

Sábado, 6 de maio

Santa Clara – Gil Vicente FC, 15h30 – Sport TV

Boavista FC – Estoril Praia, 18h00 – Sport TV

SL Benfica – SC Braga, 20h30 – BTV

Domingo, 7 de maio

Marítimo M. – Rio Ave FC, 15h30 – Sport TV

Vitória SC – FC Vizela, 18h00 – Sport TV

FC P. Ferreira – Sporting CP, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 8 de maio

FC Famalicão – GD Chaves, 19h00 – Sport TV

FC Arouca – FC Porto, 21h15 – Sport TV

32.ª jornada

Sexta-feira, 12 de maio

Gil Vicente FC – Boavista FC, 20h15 – Sport TV

Sábado, 13 de maio

FC Vizela – FC Famalicão, 15h30 – Sport TV

GD Chaves – FC P. Ferreira, 15h30 – Sport TV

Portimonense – SL Benfica, 18h00 – Sport TV

Sporting CP – Marítimo M., 20h30 – Sport TV

Domingo, 14 de maio

Rio Ave FC – Vitória SC, 15h30 – Sport TV

SC Braga – Santa Clara, 18h00 – Sport TV

FC Porto – Casa Pia AC, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 15 de maio

Estoril Praia – FC Arouca, 20h15 – Sport TV

33.ª jornada

Sexta-feira, 19 de maio

Marítimo M. – FC Vizela, 20h15 – Sport TV

Sábado, 20 de maio

Santa Clara – Portimonense, 15h30 – Sport TV

FC Arouca – GD Chaves, 15h30 – Sport TV

Boavista FC – SC Braga, 18h00 – Sport TV

FC Famalicão – FC Porto, 20h30 – Sport TV

Domingo, 21 de maio

Vitória SC – Gil Vicente FC, 15h30 – Sport TV

Casa Pia AC – Estoril Praia, 18h00 – Sport TV

FC P. Ferreira – Rio Ave FC, 18h00 – Sport TV

Sporting CP – SL Benfica, 20h30 – Sport TV