Nacional e Feirense empataram 0-0 na partida que abriu a jornada 29 da II Liga.

A equipa madeirense dominou, teve mais oportunidades, mas não conseguiu marcar.

Nos últimos minutos, o Feirense ainda assustou, mas também não acertou na baliza.

Com este empate, o Nacional mantém o 15.º lugar, com 29 pontos. Já o Feirense sobe, à condição, ao quinto lugar com 42 pontos.