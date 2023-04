Daniel Sousa confiante numa boa resposta do Gil Vicente em Portimão

Daniel Sousa retira peso ao momento do Gil Vicente, que vai em cinco jornadas sem ganhar, e frisa a ambição de ir vencer ao terreno do Portimonense, no domingo, na 29.ª jornada da I Liga de futebol.

O treinador antevê um jogo equilibrado em Portimão, entre duas equipas que querem "dar aquele passo importante no objetivo mais imediato" de garantir a continuidade no principal escalão do futebol nacional.

"Será, por isso, um jogo de elevada importância e de elevada dificuldade, também por ser fora. O Portimonense é uma equipa muito característica, apresenta dificuldades distintas de outras, tem um jogo mais objetivo e físico, é bem organizado, tem sofrido muitas reformulações e tem sido reconstruído de forma muito equilibrada, mas queremos trazer os três pontos", sublinha na conferência de imprensa de antevisão da partida.

A equipa gilista não vence há cinco jornadas consecutivas (três derrotas e dois empates), tendo marcado apenas um golo num ciclo que parece indissociável do apagão do melhor marcador da equipa -- o último golo de Fran Navarro foi há cerca de dois meses, o único que logrou nas últimas 10 jornadas.

O treinador da equipa de Barcelos, contudo, rejeita uma relação direta entre os dois factos, deixando um forte elogio ao espanhol.

"O Fran [Navarro] é o melhor ponta de lança do campeonato português. Era problemático se um jogador da posição dele se escondesse do jogo, mas ele nunca se esconde, pelo contrário, mostra uma grande coragem e valentia e isso é o mais importante. São momentos", diz.

Objetivo não está atingido, mas posição é boa

Daniel Sousa destaca que o objetivo final da permanência "não está concluído", mas considera que o Gil Vicente está numa "boa posição" para o conseguir, pelo que não coloca o cenário de uma aproximação ameaçadora do Marítimo, equipa que está a nove pontos dos gilistas e que ocupa a posição que obriga a disputar o "play-off" de manutenção na I Liga.

"Da forma como trabalhamos e como, por exemplo, entrámos em Braga tira isso da equação", diz.

Com o mesmo número de jogos (14), a equipa de Barcelos tem mais golos marcados fora (15) do que em casa (11), mas também o dobro dos sofridos (22/11), mas Daniel Sousa desvalorizou esses números, considerando não sentir diferença entre jogar em casa ou fora.

"Há momentos em que estamos melhor e outros pior, mas a forma como trabalhámos dá-me indicadores muito bons para o desfecho que pretendemos. [Ao contrário de] Quando as semanas não são tão ricas ou qualquer coisa não ficou bem afinada, nesta tenho a segurança de uma semana muito forte e isso é um conforto para este jogo", reforça.

O jovem avançado Miguel Monteiro é baixa, por lesão, juntando-se a Kritciuk e Ali Alipour.

Gil Vicente, 13.º classificado, com 31 pontos, e Portimonense, 14.º, com 30, defrontam-se a partir das 15h30 de domingo, no Portimão Estádio, jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.