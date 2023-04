Paulo Alves foi eleito treinador do mês de março na II Liga. O técnico do Moreirense reuniu 29,63% dos votos dos restantes treinadores da competição.

O Moreira, que lidera a II Liga, venceu os três jogos realizados em março, diante de Trofense, Penafiel e Nacional da Madeira.

Rui Borges, do Mafra, foi o segundo mais votado, com 20,74% das preferências. Pedro Moreira, do Torreense, fechou o pódio, com 12,59%.