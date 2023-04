Jorge Costa demitido do Académico de Viseu

Jorge Costa já não é treinador do Académico de Viseu. O clube anunciou a rescisão do contrato, esta quinta-feira, a dois dias do próximo jogo da equipa, com a Oliveirense, a contar para a jornada 29 da II Liga.

A SAD não explica as razões da saída de Jorge Costa, informa apenas que a cessação foi "acordada por mútuo acordo, com efeitos imediatos".

A decisão não deixa de ser surpreendente, uma vez que o Académico de Viseu, a seis jornadas do final do campeonato, está no 4.º lugar, envolvido na luta pela promoção à I Liga. A equipa vem de um empate com a BSAD, na última jornada e não perde há quatro jogos.

O clube ainda não anunciou o nome do sucessor de Jorge Costa e quem estará à frente da equipa no sábado, com a Oliveirense, no Fontelo.

É o segundo despedimento de um treinador esta época no Académico de Viseu, depois de Pedro Ribeiro ter sido demitido, após a 2.ª jornada. Gil Oliveira, adjunto do clube, esteve à frente da equipa durante dois jogos, fazendo a ponte entre Pedro Ribeiro e Jorge Costa.