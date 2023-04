Gonçalo Ramos foi eleito avançado de março na I Liga, com 42,74% dos votos dos treinadores da competição. O jogador do Benfica, melhor marcador do campeonato, marcou três, nos três jogos realizados no mês em avaliação.

Gonçalo Ramos bateu a concorrência por grande margem. Em segundo lugar ficou o espanhol do Arouca Rafa Mujica, com 18,8%. Iuri Medeiros, do Braga, somou 11,11% dos votos.