"Espero que o Paços não venha a pagar a fatura de algum tipo de pressão"

A época caminha para o seu final e a luta pela permanência e pelo título volta a trazer à tona preocupações com as arbitragens, acrescidas hoje em dia, com o apontar de dedo aos erros do VAR.

Paulo Meneses reconhece que "a equipa não esteve bem nas duas últimas derrotas", mas espera que sábado consiga "ir a tempo de corrigir esses erros".

A lotação do Estádio Capital do Móvel ainda não está esgotada, mas há previsão de casa cheia, com a plateia dividida entre adeptos do Paços e do Porto nas bancadas. Apoio não faltará às equipas e numa época tão difícil, o presidente do Paços realça que os sócios dos castores "têm sido campeões" no acompanhamento à equipa.

O Paços de Ferreira-FC Porto, a contar para a jornada 29 do campeonato, está marcado para sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.