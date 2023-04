Casa Pia de ambição europeia frente ao Sporting de Braga

Depois de muitas semanas a escapar ao tema, Filipe Martins, treinador do Casa Pia, ataca agora o objetivo Europa com as duas mãos. A equipa lisboeta está no 9.º lugar, a seis pontos do Arouca, 5.º classificado, em posição de acesso à Liga Conferência, e a dois do 6.º posto, do Vitória de Guimarães, que também poderá resultar em apuramento europeu.

Filipe Martins admite que "uma vitória [com o Braga] pode meter-nos muito próximos do sonho". "Se há algumas semanas fui prudente em relação a esse cenário, neste momento não me ficaria bem pôr de parte esse objetivo que podemos atingir", reconhece.

Há um numeroso conjunto de equipas que ainda podem chegar a uma lugar europeu. Além de Arouca, Vitória e Casa Pia, Famalicão, Vizela, e mesmo Chaves, Rio Ave e Boavista podem chegar à Liga Conferência.

O desafio com o Braga, que está na luta pelos primeiros lugares, "não é decisivo", no entanto, para essas contas finais, avalia Filipe Martins. "Qualquer que seja o resultado não nos afasta do objetivo", justifica.

Para o encontro desta sexta-feira, o treinador prevê "mais do que um golo", porque as duas equipas estão "mais evoluídas a nível ofensivo". Na primeira volta, o Casa Pia venceu o Braga, na Pedreira, por 0-1.

O reencontro entre as duas formações acontece no Jamor, esta sexta, às 20h15, na abertura da jornada 29 do campeonato.