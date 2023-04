Campeões? "Importante para o Braga é manter lugar no pódio"

Artur Jorge sublinha que determinante para o Sporting de Braga, neste momento, é manter o 3.º lugar na I Liga. A derrota do Benfica em Chaves permitiu uma aproximação dos minhotos ao líder. A distância, agora, é de seis pontos e até ao final do campeonato ainda há confronto direto entre os dois, no Estádio da Luz. Na segunda posição está o FC Porto, com mais dois pontos do que o Braga.

O treinador está a par de todas as contas e explica que não é momento para redefinir metas. "Importante é conservar o Braga no pódio", sublinha, explicando o raciocínio de forma pragmática.

"Dependemos dos resultados dos outros para apanharmos os da frente. O que depende de nós é não deixarmos o quarto classificado aproximar-se", observa, numa alusão ao Sporting que passou a estar a sete pontos do Braga na classificação.



"A conjugação de resultados empurrou-nos para a frente. Aproximamo-nos do primeiro e distanciamo-nos do quarto. Acima de tudo queremos manter a posição que temos, mas sempre olhando para a frente", reforça, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Casa Pia, que na sexta-feira abre a jornada 29 da I Liga.

"Vamos determinados, com a ambição de sempre, para podermos ganhar. Não nos podemos cansar de ganhar, queremos dar continuidade ao que temos feito", afirma.

Se vencer o Casa Pia, o Braga sobe ao segundo lugar, com mais um ponto do que o FC Porto, que joga em Paços de Ferreira no sábado, e fica a três do Benfica, que recebe o Estoril no domingo. O Sporting de Casa Pia-Braga está agendado para esta sexta-feira, às 20h15.