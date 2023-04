Vizela e Boavista empatam e falham aproximação à Europa

Vizela e Boavista empataram, a um golo, no Minho, esta segunda-feira, no jogo de encerramento da jornada 28 da I Liga, e falharam a aproximação aos lugares de acesso às competições europeias.

Foi preciso esperar 71 minutos pelo primeiro golo, em Vizela. Surgiu de uma boa jogada individual, pela direita, de Gaius Makouta, que cruzou para o primeiro poste. Aí surgiu Yusupha Njie, a adiantar-se ao defesa que o marcava e a inclinar-se para cabecear para o golo inaugural.

O Vizela tinha dificuldades em criar perigo, contudo, tudo mudou ao minuto 87. Após um lançamento de linha lateral batido de forma célere, a bola chegou a Osama Rashid no interior da área. O iraquiano rematou em balão para o poste mais distante, sobre Bracali, que ficou sem reação.

Mesmo sobre o final, o Boavista podia ter sido feliz. Porém, o remate de primeira, em arco, de Miguel Reisinho, nos descontos, esbarrou em Fabijan Buntic, que segurou o ponto com uma grande defesa.

Com este resultado, o Vizela falha a colagem ao Famalicão, sétimo classificado, e a entrada na luta pela Europa. A equipa de Tulipa é oitava, com 39 pontos, a seis do Arouca, primeira equipa em lugares de acesso às competições europeias. O Boavista é 12.º, com 34 pontos.