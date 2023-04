Matheus quebra hegemonia de Diogo Costa no prémio de melhor guarda-redes

Matheus Magalhães, do Sporting de Braga, venceu o prémio de melhor guarda-redes da I Liga em março.

O guardião brasileiro não sofreu golos nos três jogos que o Braga disputou no período em avaliação, com nove pontos de nove possíveis.

Matheus recebeu um total de 25,64% dos votos dos treinadores principais da prova. Bateu a concorrência de Arruabarrena, do Arouca, e de Vlachodimos, do Benfica, ambos com 18,80% das preferências.

O guarda-redes do Sporting de Braga quebra a hegemonia de Diogo Costa, do FC Porto, que venceu as três edições anteriores deste prémio: outubro/novembro, dezembro/janeiro e fevereiro.