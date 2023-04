Estrela bate Vilafranquense e reavê segundo lugar da II Liga

O Estrela da Amadora recuperou o segundo lugar da II Liga, esta segunda-feira, ao vencer na visita ao Vilafranquense, por 1-0.

Vitó apontou, aos 78 minutos, o golo que recoloca os amadorenses nos lugares de subida direta à I Liga, com 53 pontos, mais dois que o Farense, terceiro classificado e em zona de "play-off".

O Vilafranquense hipoteca a entrada tardia na corrida à promoção ao principal escalão. A equipa de Vila Franca de Xira, cuja SAD se vai mudar para a Vila das Aves na próxima época, com o nome de Aves Futebol SAD, continua no quinto lugar, a dez pontos do Farense.