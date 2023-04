Aves Futebol SAD no futebol profissional na próxima época

O acordo está concluído e na próxima época o Aves está de volta aos campeonatos profissionais, mas como Aves Futebol SAD, sucedâneo da União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD. O Aves salta dos distritais para a II Liga ou para a I Liga, o Vilfranquense desde dos campeonatos para os distritais.

Em causa, explica Sereno, presidente da SAD do Vilafranquense, está uma questão de crescimento e de ter as infraestruturas adaptadas à realidade do projeto. O Vilafranquense disputa os jogos da II Liga em Rio Maior, por não ter estádio ajustado às exigências em Vila Franca de Xira. Após a certeza de que não será contruído um novo recinte, os proprietários da SAD, detentores da licença para participar nas competições profissionais, procuraram uma solução e a Vila das Aves surgiu como o local certo.

"Tivemos várias abordagens de vários clubes. O Espinho não deu certo, porque o estádio não vai ser construído a tempo. O Aves já tinha falado comigo. O Aves acabaria por não ter mais futebol, porque estão impedidos de inscrever jogadores. Acho que as pessoas aqui das Aves estão contentes e nós também", diz Henrique Sereno, antigo futebolista, em entrevista à SportTV.



Sereno esclarece que o Aves Futebol SAD não é resultado de uma fusão com o Clube Desportivo das Aves. "

explica os detalhes da deslocação e sustenta que a principal razão está relacionada com um problema de crescimento. "É uma parceria, vamos alugar o estádio durante 10 anos, jogar como Aves Futebol SAD e vamos transferir todos os nosso ativos de Vila Franca para cá. Temos vontade de trazer o Aves à I Liga e, quem sabe, à Liga Europa", define.

"O CD Aves cessa o futebol. Seremos nós como SAD a assumir o futebol. O clube continuará com as outras modalidades. Continuamos com o equipamento vermelho e branco. Vamos fazer obras de muito relevo aqui no estádio e vamos construir dois relvados de treino. Todos os jogadores com contrato com o Vilafranquense e 'staff' passam para o Aves Futebol SAD", acrescenta.

Sereno explica, ainda, que a empresa que representa não vai abandonar o Vilfranquense. O dirigente anota que mantém "uma ótima relação com as pessoas, mas chegámos à conclisão que ali não tínhamos mais espaço".

"Nesta liga cada vez mais competitiva é necessário ter um bom estádio, uma boa estrutura. Chegámos a acordo com o clube e comprámos os 10% que faltavam. Vamos continuar a patrociná-los nos próximos três anos e nada faltará àquele clube, mas tínhamos de ver uma solução para nós", realça. "Tínhamos um projeto de construção de um estádio, com o anterior presidente da câmara, mas o atual, infelizmente, não quis avançar e ficamos com nada mãos", lamenta.

Agora falta saber em que escalão vai surgir o Aves Futebol SAD, que irá jogar em casa na Vila das Aves. O Vilafranquense está no 5.º lugar da II Liga, a nove pontos do 3.º posto, do Estrela da Amadora, que dá acesso ao "play-off" de promoção. Esta segunda-feira, os dois clubes defrontam-se em Rio Maior, casa emprestada do Vilafranquense, no fecho da jornada 28 da II Liga, a partir das 20h15.

Uma vitória colocaria o clube a seis pontos da 3.ª posição e a sete do 2.º colocado, dentro da luta pela subida à I Liga.