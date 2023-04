​Andrés Madrid: “O Braga está melhor do que Benfica e Porto”

Para o antigo jogador do Sporting de Braga, Andrés Madrid, argentino radicado há muitos anos em Portugal, os arsenalistas estão num melhor momento que Benfica e FC Porto, na luta pelo título.



Depois do FC Porto, o Sporting de Braga também conseguiu aproveitar a derrota do Benfica em Chaves para se aproximar da liderança, ao vencer o Gil Vicente, por 1-0.

A seis jornadas do final do campeonato a equipa treinada por Artur Jorge está a seis pontos do Benfica e ainda joga com os encarnados no Estádio da Luz.

Para Andrés Madrid a missão do Sporting de Braga não será fácil, mas ao nível da organização a equipa está melhor que os seus adversários diretos:

“Ninguém acreditava há algumas jornadas que esta situação fosse possível. Não será fácil porque tem duas equipas à sua frente, mas como ainda há jogos entre as equipas da frente, tudo é possível. Agora é esperar para ver qual das equipas vai estar melhor na reta final do campeonato. O Sporting de Braga tem cimentado, nos últimos anos, um jogo de posse, muito controlado, tem sofrido um pouco nas transições. Gosto do futebol positivo que pratica, ainda que às vezes não seja muito prático, mas tem um futebol bonito de se ver. Ao nível da organização, atualmente, está melhor que o Benfica e o Porto, o que pode ser uma vantagem para estas últimas jornadas.”

Nesta entrevista a Bola Branca, Andrés Madrid elogia a qualidade de Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, “um treinador que trabalha muito bem, que tem consigo uma equipa técnica com muita capacidade. Conseguimos ver a evolução da equipa. Se lhe derem tempo, vai ter muito sucesso.”

Na sua carreira de jogador, Andrés Madrid passou pelo FC Porto que encurtou para quatro pontos a diferença para o líder Benfica.

O antigo médio dos azuis e brancos fala de um clube diferente:“ O FC Porto é diferente de todos os outros, nestas alturas é como um cavalo de corrida, quando sente a pressão corre mais. Nestes momentos dificilmente perde o foco, mesmo a não jogar o que se esperava. Vamos ter um campeonato muito interessante até ao final”.

Andrés Madrid, de 41 anos, em Portugal jogou no Sporting de Braga, no FC Porto, no Nacional da Madeira, no Mirandela e no Vianense. Como treinador orientou, Vianense, Tirsense, Rebordosa, Marinhense, Juventude de Pedras Salgadas e Âncora Praia, de Vila Praia de Âncora, clube que deixou esta temporada.