O Sp. Braga derrotou o Gil Vicente, por 1-0, em partida da jornada 28 da I Liga.

O único golo do encontro foi apontado pelo capitão Ricardo Horta.

Nota para dois tentos anulados, um para cada lado, a André Horta e a Fran Navarro, ambos por fora de jogo.

Com este triunfo, os arsenalistas sobem aos 65 pontos e mantêm-se a dois pontos do FC Porto e agora a seis do Benfica.

Veja o resumo da partida: