Benfica goleia Sp. Braga e está perto do tri-campeonato

O Benfica goleou o Sp. Braga, por 6-0, em partida da jornada 18 do campeonato feminino de futebol.

Os golos das campeãs nacionais foram apontados por Anna Gasper, Cloé Lacasse (2), Kika Nazareth, Catarina Amado e Jéssica Silva.

O jogo, no estádio 1º de Maio, colocou frente a frente as duas primeiras classificadas no campeonato, mas as encarnadas foram superiores e estão perto de conquistar o tri-campeonato.

A quatro jornadas do fim, o Benfica tem agora 51 pontos, nove pontos de vantagem sobre o Sporting, que ultrapassou o Braga e é segundo.

As leoas também venceram, neste domingo, o Famalicão por 3-1, com tentos de Brenda Pérez, Maiara Niehues e Maísa Correia.